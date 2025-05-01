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لبنان

للناخبين.. أمرٌ "يضرّ" المرشحين يجب تفاديه

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-05-2025 | 02:15
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يسعى مُرشحون للانتخابات البلديّة والاختياريّة في الوقت الراهن للتأكيد خلال اللقاءات الانتخابية أمام المقترعين على ضرورة كتابة أسمائهم "من دون ألقاب".
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وتبيّن أن هذا الأمر بات يُثار في القائمقاميات خصوصاً من المرشحين في البلدات الصغرى والمتوسطة، باعتبار أن أي ذكر للألقاب ضمن قوائم الاقتراع سيعني "شطباً" لاسم المُرشّح وبالتالي خسارته الأصوات الانتخابية.
وعليه، فإنَّ مختلف الماكينات الإنتخابيّة تسعى إلى التعميم على أفرادها التركيز ضمن اللقاءات مع المندوبين على ضرورة إبلاغ المواطن بكتابة اللائحة بأسماء المرشحين ومن دون ذكر الألقاب.
 
المصدر: لبنان 24
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