بين لبنان وسوريا.. هذا ما فعله "نازحون"

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عُلم أن عدداً كبيراً من السوريين غادر مؤخراً إلى في إطار الزيارات وذلك قبل العودة إلى عبر المعابر الحدودية.وتبيّن أنَّ بعض هؤلاء النازحين سعوا في بلادهم لتثبيت قيودهم هناك وتسوية أوضاعهم القانونية قبل السعي للمباشرة بالتأسيس لأعمال هناك بعد نقلها من لبنان.