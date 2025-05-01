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لبنان

بين لبنان وسوريا.. هذا ما فعله "نازحون"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-05-2025 | 02:45
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عُلم أن عدداً كبيراً من النازحين السوريين غادر مؤخراً إلى سوريا في إطار الزيارات وذلك قبل العودة إلى لبنان عبر المعابر الحدودية.
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وتبيّن أنَّ بعض هؤلاء النازحين سعوا في بلادهم لتثبيت قيودهم هناك وتسوية أوضاعهم القانونية قبل السعي للمباشرة بالتأسيس لأعمال هناك بعد نقلها من لبنان.
 
المصدر: لبنان 24
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