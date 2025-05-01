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لبنان

تحت عنوان "تعوا نركض من البداية للنهاية".. انطلاق ماراثون بيروت

Lebanon 24
01-05-2025 | 01:34
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تحت عنوان "تعوا نركض من البداية للنهاية"، انطلق صباح اليوم ماراثون بيروت، في نسخته الـ 21، في منطقة واجهة بيروت البحرية.
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وكان لماراثون بيروت هذا العام بصمة خاصة متمثلة بإبراز وجه العاصمة الجميل مدعماً بتقنيات إبهار خاصة تجلت في حفل افتتاح المهرجان.
كما يقدّم المهرجان مجموعة من التحدّيات الرياضية، والبطولات المتنوّعة، والعروض المباشرة، والأنشطة الرياضية التي تهدف إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية. 
انطلاق ماراثون بيروت في منطقة واجهة بيروت البحرية (نبيل إسماعيل).
 
 
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