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لبنان

بيان للماكينة الإنتخابية للوائح التنمية والوفاء في جبيل – كسروان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-05-2025 | 01:56
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أصدرت الماكينة الإنتخابية للوائح التنمية والوفاء في جبيل – كسروان البيان التالي: بعد إعلان لوائح التنمية والوفاء في بلدات جبيل - كسروان، يعمد بعض الإخوة من أبناء المنطقة إلى الادعاء أمام أهالي البلدات بانتمائهم لحزب الله وحركة أمل وتشكيل لوائح مدعومة من الثنائي الوطني، لذا يهم الماكينة الانتخابية في جبيل - كسروان أن تنفي نفيًا قاطعًا وجود أي من المنتمين لحزب الله وحركة أمل في اللوائح التي شكّلت خارج إطار اتفاق الثنائي الوطني في بلدة لاسا.
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