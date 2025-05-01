بيان للماكينة الإنتخابية للوائح التنمية والوفاء في جبيل – كسروان.. هذا ما جاء فيه

أصدرت الماكينة الإنتخابية للوائح التنمية والوفاء في – كسروان البيان التالي: بعد إعلان لوائح التنمية والوفاء في بلدات جبيل - كسروان، يعمد بعض الإخوة من أبناء المنطقة إلى الادعاء أمام أهالي البلدات بانتمائهم لحزب الله وحركة أمل وتشكيل لوائح مدعومة من الوطني، لذا يهم الماكينة في جبيل - كسروان أن تنفي نفيًا قاطعًا وجود أي من المنتمين لحزب الله وحركة أمل في اللوائح التي شكّلت خارج إطار اتفاق الثنائي الوطني في بلدة لاسا.

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