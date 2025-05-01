رئيس بلدية بيت شلالا يفند الانجازات المحققة في فترة توليه منصبه

توجه رئيس بلدية بيت شلالا اسعد النخل، وبعد عزوفه عن الترشح للانتخابات البلدية، ببيان الى أهالي بلدته جاء فيه:

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"بعد 9 العمل الدؤوب الذي قدّمته في خدمة بلدتي وأهلي، وبعد سلسلة كبيرة من الإنجازات التي تحققت بالتعاون مع زملائي ، وأبرزها الإتفاق مع ونفذه مجلس الانماء والإعمار بالتعاون مع بلديتنا، أبرز لكم ما قامت به البلدية من مشاريع إنمائية وخدماتية خلال تولّينا مهام : توسيع الطرق مع نقل عواميد الكهرباء وتشييد الجدران الحجرية على جانبَي الطريق العام الداخلية، تزفيت الطرق العامة الداخلية وترسيمها، بناء العبّارات في الأودية، ترميم وخلق بنية تحتية من أقنية تصريف مياه الشتاء معظمها مخفياً تحت الطريق، إضافة الى العبّارات والمجارير، تأهيل ضفاف نهر بالتعاون مع والمياه، إستحداث دروب المشي (Hiking) بطول 6 كلم من بيت شلالا الى ، وإدراجها ضمن روزنامة ، مما إستقطب سيّاحاً لبنانيين وأجانب على مدار السنة، ولا سيما في فصلَي الربيع والصيف، ترسيم وتحديد مدخل البلدة من أجل السلامة العامة، مع وضع خريطة بطول 2,5 متر، وأرزة لبنان بطول 3 أمتار عند مدخل البلدة الرئيسي لجهة أوتوستراد – تنورين وإضاءتها ليلاً، وضع إشارات ضوئية للحدّ من حوادث السير والتقليل من الأضرار البشرية والمادية، وضع صليب عملاق على جبل البلدة بواسطة طوافات تابعة للجيش، إنارة طرق البلدة بواسطة الطاقة الشمسية، إستقدام مولّد كبير إستفاد منه أهالي البلدة من دون إستثناء تقدمة السفارة الأميركية (USAID)، مع تمديد الكابلات الى جميع المنازل والمؤسّسات، وضع شجرة ميلادية كبيرة في باحة الرعائية وتزيينها وإنارتها في زمن الأعياد المجيدة، وضع تمثال كبير للسيدة في باحة الرعائية، تركيب كاميرات مراقبة على مداخل البلدة للحدّ من السرقات والفلتان الأمني، وضع لافتات بإسم بيت شلالا من أوتوستراد البترون الساحلي ومن جهة حتى مداخل البلدة لتسهيل الوصول إليها، تأمين اللقاحات في زمن " " على الأهالي، كذلك توزيع حصص غذائية على بعضهم، خصوصاً القاطنين في بيت شلالا على مدار السنة، انشاء للأهالي والمغتربين، وضع حاويات للنفايات داخل البلدة على جانبَي الطريق العام ودروب المشي وفي البساتين، تثبيت عنوان مستشفى تنورين الحكومي ضمن النطاق العقاري لبيت شلالا، وكذلك الأمر بالنسبة الى بنك الإعتماد اللبناني. تأهيل أقنية الريّ في البساتين و"البكليك"، إحياء العشاء القروي في ملعب ".وتابع: "في الخلاصة، فإنّ كل ما تحقق خلال ولايتنا الإدارية كنا وضعناه بين أيديكم في كتيّب وزّعناه خلال ترشّحنا الى في العام 2016، وقد نجحنا في تنفيذه بالكامل، ومن هنا نأمل على المجلس البلدي الجديد اكمال مسيرة الإنماء والتطور والحفاظ على بلدة مميّزة ونموذجية كما عهدناها خلال ولايتنا واعترف بها كلّ من زار بلدتنا طوال 9 سنوات. وختاماً، وبسبب واضطراري للسفر مع عائلتي الى الأميركية، ما سيمنعني للأسف من أن أكون متواجداً بشكل دائم في ربوع بلدتي وبلدي، قررتُ عدم الترشّح لولاية جديدة.شاكراً لكم محبّتكم وثقتكم ودعمكم لي خلال ولايتنا الإدارية، "والله يحمي وطننا وأرضنا وبلدتنا من كلّ شرّ وأذى".