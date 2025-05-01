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لبنان

مسعد للعمال: انتم صمام الامان لاقتصادنا

Lebanon 24
01-05-2025 | 02:47
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كتب النائب شربل مسعد على منصة "أكس":
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"في يوم عيد العمال، أتوجه بتحية تقدير لكل يدٍ عاملة تبني وتعطي بصمت وإخلاص. أنتم صمام الأمان لاقتصادنا، والركيزة التي يقوم عليها مستقبل وطننا. نعدكم بأن نبقى أوفياء لقضاياكم، داعمين لحقوقكم، عاملين من أجل حياة كريمة تليق بتضحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك".
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