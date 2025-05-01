مسعد للعمال: انتم صمام الامان لاقتصادنا

كتب النائب على منصة "أكس":

Advertisement

"في يوم عيد العمال، أتوجه بتحية تقدير لكل يدٍ عاملة تبني وتعطي بصمت وإخلاص. أنتم صمام الأمان لاقتصادنا، والركيزة التي يقوم عليها مستقبل وطننا. نعدكم بأن نبقى أوفياء لقضاياكم، داعمين لحقوقكم، عاملين من أجل تليق بتضحياتكم. كل عام وأنتم بخير، وعيدكم مبارك".