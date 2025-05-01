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لبنان

في بيان مشترك.. هذا ما تم الاتفاق عليه بين لبنان والامارات

Lebanon 24
01-05-2025 | 02:53
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صدر بيان لبناني-اماراتي مشترك لمناسبة زيارة الرئيس جوزاف عون الى الامارات، حيث عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن حرصه على العمل المشترك، واكد على دعم دولة الإمارات لأمن واستقرار وسيادة لبنان.
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الرئيس عون اكد من جهته الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وثمن مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان وشعبه.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اطلاع لبنان على التجارب الناجحة للإمارات في مجال تطوير الأداء الحكومي وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي، والسماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين والتعبير عن التطلع الى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.
كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال مشترك وقيام صندوق أبوظبي للتنمية بإرسال وفد إلى لبنان لبحث وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة.
 
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