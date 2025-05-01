في بيان مشترك.. هذا ما تم الاتفاق عليه بين لبنان والامارات

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صدر بيان لبناني-اماراتي مشترك لمناسبة زيارة الرئيس الى ، حيث عبر عن حرصه على العمل المشترك، واكد على دعم لأمن واستقرار وسيادة .اكد الحرص على ترسيخ العلاقات الثنائية وثمن مواقف دولة الداعمة للبنان وشعبه.وتم خلال الاجتماع الاتفاق على اطلاع لبنان على التجارب الناجحة للإمارات في مجال تطوير الأداء الحكومي وتنمية ممارسات الأداء والتميز المؤسسي، والسماح بسفر المواطنين بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة التنقل بين البلدين والتعبير عن التطلع الى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.كما تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال مشترك وقيام بإرسال وفد إلى لبنان لبحث وتقييم مشاريع التعاون المشترك المتاحة.