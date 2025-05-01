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لبنان
المطران إبراهيم يهنئ العمّال
Lebanon 24
01-05-2025
|
03:02
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وجّه رئيس اساقفة
الفرزل
وزحلة والبقاع للروم
الملكيين الكاثوليك
المطران إبراهيم
ابراهيم
، رسالة تهنئة ومعايدة إلى جميع العمال بمناسبة عيد العمّال، مشيدًا بعطاءاتهم وتفانيهم في بناء المجتمع وخدمة الإنسان.
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وقال في رسالته: "في هذا اليوم المبارك، نرفع الصلوات من أجل كل عامل وعاملة، الذين يبذلون جهدهم بكرامة وإخلاص رغم التحديات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الكثيرون منهم."
وأضاف: "لا ننسى أن
يسوع المسيح نفسه
كان العامل الأول، واشتغل بيديه نجارًا في بيت
الناصرة
، مقدّسًا بذلك العمل ومُظهِرًا كرامته. فكل من يعمل بصدق هو يشارك في رسالة الخَلق التي أرادها الله للإنسان."
وشدد على "أهمية احترام كرامة العامل، وضرورة توفير ظروف عمل لائقة تضمن له حقوقه الأساسية من أجر عادل، وضمان اجتماعي، وبيئة آمنة"، وأشار إلى أن "العمل ليس مجرد وسيلة للعيش، بل هو مشاركة فعّالة في تحقيق الخير العام وتنمية الإنسان والمجتمع".
كما دعا إلى "تعزيز ثقافة التضامن والمسؤولية الاجتماعية بين أرباب العمل والعاملين"، مؤكداً أن "العدالة الاجتماعية هي حجر الأساس لأي نهضة حقيقية".
وختم ابراهيم: " نسأل الله أن يبارك جميع العمال، وأن يمنحهم القوة والصحة، ويكلّل جهودهم بالنجاح، وأن يُلهِم المسؤولين إلى سياسات عادلة تحفظ كرامة الإنسان العامل وتؤمّن له عيشًا كريماً".
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