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لبنان

اعلان لائحة في بلدة زان البترونية

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:08
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أعلنت في بلدة زان البترونية  لائحة "مجد زان" برئاسة رجل الأعمال الشيخ فارس الياس حيدر كليم في دارة الاخير، وتضم اليه:  يوسف بطرس فارس ، نورما سمعان عزيز ، طوني فارس جوان ، جان يوسف جرجس، يوحنا فارس مرتينوس، جوني جورج عبدالنور، شربل مخايل مرقص، ماريا رشوان صادق، انطونيلا متى حبيش، وجوزيف بطرس جوان.
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كما فاز المرشح لمنصب المختار يوسف مرقص المدعوم من اللائحة بالتزكية.
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