اعلان لائحة في بلدة زان البترونية

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أعلنت في بلدة زان البترونية لائحة "مجد زان" برئاسة رجل الأعمال الشيخ فارس الياس كليم في دارة الاخير، وتضم اليه: فارس ، نورما سمعان عزيز ، جوان ، جان ، فارس مرتينوس، جوني عبدالنور، شربل مخايل ، ماريا رشوان صادق، انطونيلا متى ، وجوزيف جوان.كما فاز المرشح لمنصب المختار يوسف مرقص المدعوم من اللائحة بالتزكية.