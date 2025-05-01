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لبنان

بيرم: كل التبريك للعمال والدعم لنيل حقوقهم اللائقة

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:23
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كتب الوزير السابق القاضي مصطفى بيرم عبر منصة "اكس":
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"عيد العمال في الإرث الإنساني الخالد، ورد أن النبي محمد صافح احد أصحابه فوجد في يده أثر خشونة العمل، فقبّل يده في تكريم غير مسبوق وقال هي يد يحبها الله ورسوله. بصفتي وزير العمل اللبناني السابق كل التبريك للعمال والدعم لنيل حقوقهم اللائقة".
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