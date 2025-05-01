بيرم: كل التبريك للعمال والدعم لنيل حقوقهم اللائقة

كتب الوزير السابق القاضي عبر منصة "اكس":

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"عيد العمال في الإرث الإنساني الخالد، ورد أن صافح احد أصحابه فوجد في يده أثر خشونة العمل، فقبّل يده في تكريم غير مسبوق وقال هي يد يحبها الله ورسوله. بصفتي وزير العمل اللبناني السابق كل التبريك للعمال والدعم لنيل حقوقهم اللائقة".