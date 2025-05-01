حرائق في مختلف المحافظات.. والدفاع المدني يتصدّى لها

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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في البيان التالي: "بناءً على توجيهات معالي والبلديات أحمد ، وبمتابعة مباشرة من للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، استنفرت وحدات الإطفاء في للدفاع المدني لمواجهة سلسلة من الحرائق العنيفة التي اندلعت بعد ظهر يوم الأربعاء ٣٠ نيسان ٢٠٢٥، في العديد من المناطق ضمن مختلف المحافظات ، واستمرت عمليات الإطفاء حتى ما بعد منتصف الليل.وقد بلغ مجموع مهمات إخماد حرائق الغابات والأحراج التي نفّذتها وحدات الدفاع المدني خلال هذا النهار العاصف ٧٢ مهمة، تفاوتت في خطورتها، وكانت أعنفها في مناطق شمالية وبلدات شوفية، حيث واجه العناصر ألسنة النيران المتمددة مدعّمة برياح عاتية بلغت سرعتها ٩٠ كلم/ساعة. كما أدّت هذه الرياح إلى اقتلاع أشجار في إيطو – قضاء ، وامتد تأثيرها إلى وجبيل، حيث تدخلت الفرق لرفع الأضرار.فقد اندلع حريق هائل في أحراج بلدة كفرمتى – قضاء عاليه، قرابة الساعة ١٦:٥٠، ما استدعى تدخلًا واسعًا من ١١ مركزًا للدفاع المدني: بعقلين الإقليمي، بشتفين، البنيه، الدامور، العمليات المركزية، الدبية، الدكوانة، كفرشيما، عين زحلتا، عرمون، والباشورة. واجهت الفرق تحديات جسيمة أبرزها سرعة الرياح، ما أدى إلى اتساع رقعة الحريق والتفاف النيران على العناصر.ورغم صعوبة التضاريس وخطورة الوضع، تمكن العناصر من تطويق النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المأهولة، وتمّت السيطرة الكاملة على الحريق عند الساعة ١:٣٠ بعد منتصف الليل، فيما استمرت الفرق في مراقبة الموقع تحسّبًا لأي تجدد للاشتعال.وإلى جانب كفرمتى، عملت وحدات الدفاع المدني على إخماد حرائق اندلعت في عدد من المناطق، موزّعة جغرافيًا على الشكل التالي:كفرمتى – قضاء عاليه(رفع أضرار ناتجة عن الرياح)محافظة :ضهر – قضاءكفرعبيدا – قضاءإيطو – قضاء زغرتا (إزالة أشجار اقتلعتها الرياح)محافظة :دبعل – قضاء– قضاء عكار (قرب القبيات)عكار العتيقة – قضاء عكارمحافظة الجنوبي:القاسمية – قضاء صورالصرفند – قضاءمحافظة :الخردلي – قضاءمحافظة :تمنين التحتا – قضاءمحافظة بيروت:بيروت (رفع أضرار ناتجة عن الرياح)وإذ تجدّد المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها المواطنين إلى التحلّي بأقصى درجات الوعي، تهيب بالجميع الامتناع التام عن إشعال النيران في الأحراج أو الأعشاب اليابسة، لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر للبيئة والسلامة العامة. كما تدعو إلى الإبلاغ الفوري عن أي حريق عبر الرقم ١٢٥ أو عبر تطبيق على الرقم 70192693".