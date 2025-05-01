إقفال باب الترشح للانتخابات البلدية في سرايا حلبا الحكومية

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أقفل منتصف ليل امس باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في سرايا الحكومية، وقد بلغ عدد المرشحين للمقاعد البلدية 2561 و729 على .وقد فازت البلديات التالية بالتزكية: برباره، ديرجنين، ظهر الليسينة، سيسوق، القرقف، ، الدغلة، العبودة، التليل، كفرحرة، الشيخ ، الشقدوف، شربيلا، الهيشة ، سفينة الدريب،قليعات، ، ، المونسة، الفرض، تله وشطاحة، المسعودية، رماح، بني صخر، شيرحميرين، خريبة الجرد، جرمانا والرامة، ورجم ،وفاز مخاتير البلدات التالية في التزكية: ، ،التليل ،السماقية، الشقدوف ،دير دلوم ،النهرية ،بستان الحرش، رجم عبس جرمنايا ،كرم ، بني صخر،الفرض،العويشات،الشيخ عياش،البقيعة، ،العماير،بيت الحاج، ،تلبيبة،تل وشطاحة،دارين، دير جنين، رماح،سعدين،سفينة الدريب،سيسوق،شربيلا،شيخلار، قبة بشمرا،كفر حرة، كفرنون ،ممنع، ، مشى ، خط البترول .