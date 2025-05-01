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لبنان

إقفال باب الترشح للانتخابات البلدية في سرايا حلبا الحكومية

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:41
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أقفل منتصف ليل امس باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في سرايا حلبا الحكومية، وقد بلغ عدد المرشحين للمقاعد البلدية 2561 و729 على مركز مختار.
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وقد فازت البلديات التالية بالتزكية: برباره، ديرجنين، ظهر الليسينة، سيسوق، القرقف، السماقية، الدغلة، العبودة، التليل، كفرحرة، الشيخ عياش، الشقدوف، شربيلا، الهيشة ، سفينة الدريب،قليعات، الشيخ طابا، أكروم، المونسة، الفرض، تله وشطاحة، المسعودية، رماح، بني صخر، شيرحميرين، خريبة الجرد، جرمانا والرامة، العماير ورجم عيسى، 

وفاز مخاتير البلدات التالية في التزكية: برج العرب ،اكروم ،التليل الدغلي ،السماقية، الشقدوف ،دير دلوم ،النهرية ،بستان الحرش، رجم عبس جرمنايا ،كرم زبدين، بني صخر،الفرض،العويشات،الشيخ عياش،البقيعة،جبل المنصورة،العماير،بيت الحاج،بيت غطاس،تلبيبة،تل وشطاحة،دارين، دير جنين، رماح،سعدين،سفينة الدريب،سيسوق،شربيلا،شيخلار، قبة بشمرا،كفر حرة، كفرنون ،ممنع، وادي الحور، مشى حمود، خط البترول .
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