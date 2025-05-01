متى هنأ العمال بعيدهم

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توجّه رئيس المهندس بأحر التهاني إلى جميع العمال والعاملات في ، الذين يواصلون الكفاح اليومي بكل تفانٍ رغم الأزمات الإقتصادية والإجتماعية الخانقة، لمناسبة عيد العمال.وأكد أن "العامل اللبناني، في كل القطاعات، هو العمود الفقري للنهوض بالوطن، وهو من يستحق كلَّ دعمٍ وتقدير، لا سيّما في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود لصون الكرامة الإنسانية وتثبيت مقوّمات البقاء".وجدد المجلس إلتزامه الدائم في الوقوف إلى جانب الفئات العاملة والمحتاجة، من خلال برامجه الإجتماعية والصحية، ساعيًا إلى ترسيخ العدالة الإجتماعية وتفعيل الحماية للطبقات الكادحة.وختم متى: "مع تزامن عيد العمال، ككل سنة، مع إنطلاقة الشهر المريمي المبارك، نتضرّع إلى السيدة أن ترأف بلبناننا الحبيب، وتبارك جميع عمّاله الأوفياء، وتفيض نِعَمها عليهم بالخير والصحة وراحة البال، عسى أن تنتهي رحلة الإنهيار والمخاطر، ونعبر إلى برّ الأمان الذي ننشده جميعًا، فيصحّ القول لبنان في حماية مريم. كل عام وعمال لبنان بألف خير، والأمل باقٍ بأن يحمل مستقبلًا أكثر إنصافًا وكرامة".