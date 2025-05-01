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لبنان

تحالف القوات - الكتلة الشعبية الى نهاياته وبيان مرتقب

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-05-2025 | 03:47
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علم" لبنان 24" ان بيانا مرتقبا سيصدر في الساعات المقبلة عن" القوات اللبنانية" بفض التحالف الانتخابي مع " الكتلة الشعبية " في زحلة، بعد تفاقم الخلافات بين الجانبين.
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وفيما تمنعت اوساط الكتلة عن التعليق على الموضوع، اشارت مصادر على صلة ب"القوات" الى انه تم رصد تحالف خفي "من تحت الطاولة" بين "الكتلة الشعبية" وخصوم اللائحة ما يشكل انقلابا على التفاهم.
 
المصدر: لبنان 24
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