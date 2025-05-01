تحالف القوات - الكتلة الشعبية الى نهاياته وبيان مرتقب

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علم" " ان بيانا مرتقبا سيصدر في الساعات المقبلة عن" " بفض التحالف الانتخابي مع " الكتلة الشعبية " في ، بعد تفاقم الخلافات بين الجانبين.وفيما تمنعت اوساط الكتلة عن التعليق على الموضوع، اشارت مصادر على صلة ب"القوات" الى انه تم رصد تحالف خفي "من تحت الطاولة" بين "الكتلة الشعبية" وخصوم اللائحة ما يشكل انقلابا على التفاهم.