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لبنان

في الدوير.. شعبة المعلومات توقِف منفّذ عملية سرقة من داخل أحد المنازل

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:57
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ ٢٤-٤-٢٠٢٥، ادعى أحد المواطنين ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ يُقدّر بحوالي/2500/ دولار أميركي من داخل منزله الكائن في محلة الدوير- النبطيّة.

على الفور باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها.
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ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، توصّلت إلى كشف هويته، ويُدعى:

م. د. ك. (مواليد عام 2004، سوري الجنسية)
بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشّعبة في محلّة الدوير.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه عملية السرقة من داخل محفظة المدّعي وبداخلها مبلغ /2670/ دولارًا أميركيًّا، قام بإخفائه في بناءٍ قيد الإنشاء يُقيم فيه. وبعد الدلالة على المكان، توجّهت دورية من الشعبة وضبطت المبلغ.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المبلغ المضبوط المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.
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