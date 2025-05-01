فوز 18 بلدة بالتزكية عن المقاعد الاختيارية في قضاء الكورة

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أقفل منتصف ليل امس باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في سرايا اميون والتي ستقام 11 ايار.والبلدات التي فازت بالتزكية عن المقاعد البلدية، هي : بكفتين ، بشمزين ، ، بتعبوره،دار شمزين و عفصديق.وبلغ عدد البلدات التي فازت فيها عن المقاعد الاختيارية بالتزكية18 بلدة، وهي : بتعبوره، بنهران، بحبوش، ، بشمزين، بكفتين، بتوراتيج، ، ضهرالعين، عفصديق، ، ، دار شمزين، راسمسقا الجنوبية، زكرون، ، وكفرقاهل.