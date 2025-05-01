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لبنان

فوز 18 بلدة بالتزكية عن المقاعد الاختيارية في قضاء الكورة

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:02
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أقفل منتصف ليل امس باب الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في سرايا اميون الكورة والتي ستقام يوم الأحد 11 ايار.والبلدات التي فازت بالتزكية عن المقاعد البلدية، هي : بكفتين ، بشمزين ، بصرما، بتعبوره،دار شمزين و عفصديق.
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وبلغ عدد البلدات التي فازت فيها عن المقاعد الاختيارية بالتزكية18 بلدة، وهي : بتعبوره، بنهران، بحبوش، بترومين، بشمزين، بكفتين، بتوراتيج، بزيزا، ضهرالعين، عفصديق، بدنايل، البحصاص، دار شمزين، راسمسقا الجنوبية، زكرون، عين عكرين، قلحات وكفرقاهل.
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