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لبنان

الصدي: العمال أهل الأرض

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:15
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كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة "أكس": 
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"العمال هم أهل الأرض واليد التي تبني الوطن وإقتصاده... بعيدهم أتمنى أن ننجح كحكومة برفع الغبن عنهم وتأمين مناخ سليم لحياة كريمة وآمنة...".
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