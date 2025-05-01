الصدي: العمال أهل الأرض

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"العمال هم أهل الأرض واليد التي تبني الوطن وإقتصاده... بعيدهم أتمنى أن ننجح كحكومة برفع الغبن عنهم وتأمين مناخ سليم لحياة كريمة وآمنة...".