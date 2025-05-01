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لبنان

أبو زيد للعمال: أنتم صنّاع الأمل

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:22
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كتب النائب السابق أمل أبو زيد على حسابه في منصة "أكس" لمناسبة عيد العمال وبداية الشهر المريمي: "في هذا الصباح، لا تقتصر الكلمات على الشكر فقط، بل يجب أن تكون تلك الكلمات عنواناً لجهودكم العظيمة التي تبذلونها كل يوم: أنتم صنّاع الأمل. عيد عمال سعيد".
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واضاف: "مع بداية الشهر المريمي باقة حب إليك يا مريم العذراء، ودعاءٌ أن تبسطي يديك فوق لبنان وتتشفّعي بأبنائه يا أم الله الحنونة".
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