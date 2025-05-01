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لبنان

بدر: نؤكد التزامنا الثابت بالوقوف إلى جانب عمّالنا وعاملاتنا

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:24
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كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "اكس": "لا تُبنى الأوطان بالأمجاد وحدها، بل بجهود أبنائها وعرق عمّالها.
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وبمناسبة عيد العمال، نؤكد التزامنا الثابت بالوقوف إلى جانب عمّالنا وعاملاتنا، ودعم حقهم في العيش الكريم والإنصاف.

بوركت سواعدكم، وكل عام وأنتم بخير".
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