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لبنان

هاشم: آن الاوان لانصاف عمال هذا الوطن

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:31
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حيا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم عمال لبنان، وقال: "يحل العيد هذا العام والظروف الصعبة الاقتصادية والاجتماعية ما زالت ظاغطة وتترك اثارها السلبية على عمال لبنان وطبقاته الكادحة التي تدفع من عرقها ودمها وتعب السواعد لبناء الوطن شجرا وحجرا من اجل ان يكون وطن الكرامة والحرية والعدالة وآن الاوان لانصاف عمال هذا الوطن لتقديم متطلبات العيش الحر وهذه واجبات الحكومة في زمن القهر والفقر فالى متى الانتظار وادارة الظهر لحقوق بناة الوطن".
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