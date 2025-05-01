في طرابلس.. إشكال بين عنصر في قوى الأمن ومواطن هذا ما حصل

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وقع إشكال في - مقابل بين أحد عناصر ومواطن، بعدما ركن الأخير سيارته بشكل مخالف، وفق ما أفادت مندوبة " ".وبحسب مصادر، طلب عنصر السير من السائق إزالة السيارة، إلا أن الأخير تهجم عليه ووجه له الشتائم، ما استدعى تدخل دورية من التي أوقفت المعتدي وحجزت سيارته.