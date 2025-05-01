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لبنان

في طرابلس.. إشكال بين عنصر في قوى الأمن ومواطن هذا ما حصل

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:36
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وقع إشكال في شارع عزمي - طرابلس مقابل بنك لبنان والمهجر بين أحد عناصر قوى الأمن الداخلي ومواطن، بعدما ركن الأخير سيارته وسط الطريق بشكل مخالف، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وبحسب مصادر، طلب عنصر السير من السائق إزالة السيارة، إلا أن الأخير تهجم عليه ووجه له الشتائم، ما استدعى تدخل دورية من شعبة المعلومات التي أوقفت المعتدي وحجزت سيارته.
 
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