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لبنان

مُنفخض جويّ مُتمركز فوق تركيا... هكذا سيُؤثّر على لبنان

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:43
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة عى الجبال و ارتفاعها بشكل طفيف على الساحل و انخفاضها في الداخل حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية مع إحتمال تساقط أمطار في المناطق الشمالية و الداخلية صباحا. 
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منخفض جوّي متوسّط الفعالية متمركز جنوب تركيا يؤدي إلى طقس متقلّب وممطر أحيانًا حتى نهاية الأسبوع.  

الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
غائم اجمالاً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة دون معدلاتها لشهر أيار، مترافقة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة كما يتوقع ان تتساقط امطار متفرقة في الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية. تنحسر الأمطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يتحول الطقس مساء الى غائم جزئيا و يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات حيث تسوء معه الرؤية.
الجمعة:  
غائم جزئياً الى غائم احيانا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة عى الجبال و ارتفاعها بشكل طفيف على الساحل و انخفاضها في الداخل حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية مع إحتمال تساقط أمطار في المناطق الشمالية و الداخلية صباحا كما يتوقع حدوث برق و رعد. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر و يستمر ظهور الضباب على المرتفعات .
السبت:  
غائم دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الجبال وارتفاعها في الداخل وعلى الساحل مع احتمال تساقط امطار في المناطق الجنوبية و الشمالية. يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من فترة بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيًا و يستمر تكون الضباب على الجبال.
الأحد:  
غائم جزئياً الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال ودون تعديل في الداخل مع احتمال تساقط امطار متفرقة خاصة في المناطق الشمالية و يتوقع حدوث برق و رعد. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر مع بقاء ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.
 
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