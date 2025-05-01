إعلان لائحة "كلّنا للبترون" برئاسة الحرك

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أعلنت في مدينة لائحة "كلّنا للبترون" برئاسة رئيس البلدية الحالي مرسيلينو الحرك خلال احتفال في اقيم في مركز اللائحة في محلة البحصة في مدينة البترون.وتضم الى الحرك: سايد فياض، اسطفان الجمال، طوني عيسى، نيكولا خباز، عادل عسال، ، بيار عجلتوني، روي كرم، ، شربل الياس، عمار عبد النور، باميلا كاشكوريان، ميشال مرشاق، جوزيف البدوي، جهاد ديب ومايكل مبارك.قدمت للحفل عضو اللائحة الاعلامية باميلا كاشكوريان ثم توالى أعضاء اللائحة على الكلام حيث توجهوا الى الناخبين البترونيين وأعربوا عن حبهم للبترون.الحركوالقى الحرك كلمة قال فيها: "نحن اليوم على بُعد 10 أيام من الانتخابات البلدية التي سنشارك فيها بهدف واحد هو مصلحة البترون وخدمة اهلها".وأضاف: "عندما تم الاعلان عن إجراء الانتخابات البلدية، على الفور رغبت بتشكيل لائحة تضم خيرة أهل البترون وتكون لائحة توافقية تضم معظم اطياف المجتمع البتروني. هذة المبادرة التي اطلقتها كانت موضع ترحيب ودعم من إبن البترون النايب والتقينا تحت شعار "البترون بتجمعنا" لتشكيل لائحة تضم أشخاصا يلتقون حول مصلحة البترون وإنمائها وخدمة أهلها للـ6 سنوات المقبلة نكون خلالها فريقا واحدا يواكب النهضة العمرانية والاقتصادية والسياحية ونتعاون لنحقق كل ما هو إيجابي ونعالج كل المشاكل الطبيعية التي تنتج عن هذه النهضة. وبالتأكيد أهل البترون حريصون على مصلحة المدينة ويعرفون حاجاتها والخطة التي ترسم مستقبلها الانمائي. ولكي نحقق الأهداف، مددنا اليد للجميع لكي نبني معا مستقبلا زاهرا لأولادنا لكي يبقوا في هذه الارض فلا يفكروا بالهجرة في سبيل العيش بكرامة".وأضاف: "ولأننا التقينا حول هدف واحد هو مصلحة البترون، نعلن اليوم، وبروح بترونية صافية ومحبة خالصة، لائحة كلنا للبترون".وشكر "لاعضاء الحالي كل الجهود والتضحيات التي بذلوها على مدى 9 سنوات في اصعب الظروف التي عشناها بين 2019 و2024، من الى الكورونا الى انهيار العملة وصولا الى الحرب التي أدى الى إفلاس كل بلديات ، فواجهنا معا كل المشاكل بمساعدة كل الناس الطيبين والمحبين لمدينتهم، من مقيمين ومغتربين وقفوا بجانبنا في كل الظروف وخصوصا خلال جائحة . وبقيت بلديتنا مستمرة في عملها وواجباتها تجاه أهل المدينة. واليوم كلنا أمل بتعافي بلدنا الحبيب لبنان فتعود الأمور الى ما كانت عليه وأفضل ونتمنى التوفيق للمرشحين للمجلس الجديد لكي نستمر في النهج نفسه لـ 6 سنوات جديدة فنكون فريقا واحدا بتوجه واحد واستراتيجية واحدة ونتمنى أن نلتزم باللائحة كاملة لكي ننجح معا".و قال: "مدينتنا هي مدينة العيش المشترك وهيذا ليس مجرد شعار، بل هو روح نبني بها الحاضر ونصنع بها ونحن اليوم نرحب بعضو اللائحة ابن البترون عمار عبد الغفور معنا في اللائحة التي ستكون يدا واحدة من أجل البترون. كما نرحب بتمثيل الطائفة الارمنية للمرة الاولى في المجلس البلدي بشخص باميلا كاشكوريان".وختم شاكر " إبن مدينة البترون رئيس ، النائب ، وتيار على ثقتهم ودعمهم للائحة."أما برنامج اللائحة فجاء فيه: "إنّها البترون، المدينة النموذجيّة التاريخيّة التي تغنّت بعائلاتها، منازلها وشوارعها!مدينتُنا التي شهدت إنماءً وتطوّراً حتّى باتت من خلالهما الأولى على الخارطة السياحيّة اللّبنانيّة ومقصداً لكلّ سائح وزائر وعلى كلّ شفّة ولسان. فكما كانت البترون لنا كُلّنا، ها نحن اليوم "كلّنا للبترون"! في ما يلي، عرض لأبرز المشاريع التي تنوي لائحة "كلّنا للبترون" إنجازها للسنوات الستّ ...ولكن! هل باستطاعة مجلس بلديّ في لبنان وفي ظلّ الظروف الصعبة التي مرّ بها الوطن من حروب، جائحة كورونا، وانهيار اقتصاديّ ومالي شلّ العمل البلدي وأدّى الى ضياع القدرة الماليّة وحقوق المواطنين، بتحقيق كافة المشاريع دون بدىء الدّولة بتعديل القوانين وإقرار وتنفيذ اللّامركزيّة الإداريّة؟ إلّا أنّه يبقى الوعد والعهد بأن نعمل لخدمة مدينتنا وأهلها، كلّنا، يعني كلّنا للبترون، للستّ سنوات المقبلة.على الصعيد الثقافي:السعي لتأمين تمويل لإنشاء المدرسة المهنيّة العالية على العقارين رقم 290 و291 من منطقة البترون العقارية الّلذين تملكهما البلدية بعد أن استحصلت على التراخيص القانونية.تكريم المبدعين من أبناء المدينة في كافة المجالاتتشجيع كافة النشاطات التي تقوم بها الجمعيات والأندية الرياضيّة وبخاصّة نادي الشباب الرياضي الّذي يحقّق إنجازات في كافّة المجالات الرياضيّة وتشجيع الاعمال الحرفية.