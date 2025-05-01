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لبنان

الخازن للعمال: أنتم عماد الوطن

Lebanon 24
01-05-2025 | 04:55
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كتب النائب فريد هيكل الخازن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معايدًا العمّال في عيدهم: "كلّ التحية لكلّ عاملةٍ وعاملٍ. 
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أنتم عماد الوطن، أساس مستقبله وركيزة اقتصاده. نُجدّد التزامنا بأن نبقى صوتكم في التّشريع والدّفاع عن حقوقكم. كلّ عام وأنتم بخير وعطاء مستمر".
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