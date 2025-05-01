شهيدٌ... إستهداف "بيك اب" في جنوب لبنان

أفادت مندوبة " "، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت "بيك اب" لجمع الخردة بين بلدتيّ وبليدا في .

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وأشارت المعلومات إلى استشهاد شخص في الغارة.