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لبنان

شهيدٌ... إستهداف "بيك اب" في جنوب لبنان

Lebanon 24
01-05-2025 | 05:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت "بيك اب" لجمع الخردة بين بلدتيّ ميس الجبل وبليدا في جنوب لبنان.
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وأشارت المعلومات إلى استشهاد شخص في الغارة.
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