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لبنان

بالصور... تعميم من وزارة الداخليّة بشأن فترة الصمت الإنتخابيّ

Lebanon 24
01-05-2025 | 05:52
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أصدرت وزارة الداخلية والبلديات تعميماً، يتعلق بفترة الصمت الإنتخابيّ.
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التفاصيل في الصور المرفقة أدناه:
 
  
 
 
 
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