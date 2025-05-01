Advertisement

لبنان

سكاف: عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف النار يعمل لمصلحة حزب الله

Lebanon 24
01-05-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1354373-638817017350963507.png
Doc-P-1354373-638817017350963507.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 قال النائب الدكتور غسان سكاف بعد لقاء قائد الجيش العماد رودلف هيكل: "نحن نعول على الجيش في المرحلة المقبلة والحوار الذي يعمل فخامة رئيس الجمهورية على القيام به لتسليم سلاح حزب الله ضمن استراتيجية دفاع وطني سيؤدي إلى تمكين الجيش وحده من استخدام السلاح في مواجهة الأخطار التي تواجه لبنان سواء من الجنوب مع إسرائيل او من الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا".
Advertisement

وتابع: "إن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية تشير إلى أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى حجة إطلاق الصواريخ من الجنوب للإعتداء على لبنان، بل هي تفرض "قواعد اشتباك جديدة" على لبنان مفادها أن ضرباتها لن تتوقف وأن إعمار الجنوب لن يتحقق الّا بعد تسليم حزب الله لسلاحه. لكن إسرائيل تعلم جيداً كما يعلم معظم اللبنانيين أن القرار النهائي في شأن تسليم سلاح حزب الله سيُتخذ في ايران.  الهدف الثاني من هذه الغارة هو التشويش على المفاوضات الاميركية-الإيرانية بعد ان شعرت إسرائيل ان المفاوضات بدأت تأخذ منحى إيجابيا".

واضاف: "صحيح ان حزب الله يراهن على الوقت ويتوقع أن تنعكس نتائج المفاوضات الأميركية- الإيرانية ايجاباً عليه للتمسك بسلاحه، لكن عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف النار يعمل لمصلحة حزب الله ايضاً وهو العالم جيداً ان تسليم السلاح سيحصل ولكنه يجب ان يولد من رحم شيعي، اي الرئيس بري، صاحب الباع الطويل في إخراج أرانب الحلول،على غرار ما حصل في ترسيم الحدود البحرية واتفاق وقف إطلاق النار".

 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون التقى لودريان: للضغط على اسرائيل للالتزام باتفاق وقف النار
lebanon 24
01/05/2025 22:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: "حزب الله" ولبنان التزما باتفاق وقف إطلاق النار لكنّ إسرائيل لم تقم بذلك والعالم يشهد على هذا الأمر
lebanon 24
01/05/2025 22:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: الأولوية اليوم العمل على الانسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الاسرى ونحن في حزب الله نلتزم باتفاق وقف إطلاق النار من دون اي تجاوز وكل العالم يشهد أن لبنان التزم
lebanon 24
01/05/2025 22:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رجّي: حزب الله يتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار والنصّ واضح
lebanon 24
01/05/2025 22:28:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2025-05-01
15:12 | 2025-05-01
15:00 | 2025-05-01
14:40 | 2025-05-01
14:39 | 2025-05-01
14:30 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24