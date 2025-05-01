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لبنان

اقفال باب قبول طلبات الترشيح في محافظة الشمال

Lebanon 24
01-05-2025 | 06:11
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 أُقفِل باب قبول طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية عند منتصف ليل الأربعاء في محافظة لبنان الشمالي، بإشراف المحافظ رمزي نهرا. وبلغ عدد المرشحين في قضاء طرابلس 359 مرشحًا للانتخابات البلدية و210 مرشحين للانتخابات الاختيارية، التي ستجري يوم الاحد في الحادي عشر من الشهر الحالي، فيما سجّلت مدينة طرابلس 188 مرشحًا يتنافسون على 24 مقعدًا بلديًا.
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وفي مدينة الميناء، بلغ عدد المرشحين 69 يتنافسون على 21 مقعدًا، أما في البداوي فبلغ عددهم 38 مرشحًا، وفي القلمون 43، ووادي النحلة 21 مرشحًا.

سُجِّلت نسبة الذكور بين المرشحين في طرابلس بـ88% مقابل 12% من الإناث، بينما بلغت في الميناء 83% للذكور و17% للإناث. أما في القلمون، البداوي، ووادي النحلة، فتراوحت النسبة بين 90% إلى 100% من الذكور في وادي النحلة.

وفاز في التزكية 3 اعضاء بالتزكية في القلمون، وعضو اختياري في وادي النحلة ومختار في وادي النحلة.
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