اقفال باب قبول طلبات الترشيح في محافظة الشمال

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أُقفِل باب قبول طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية عند منتصف ليل الأربعاء في محافظة ، بإشراف المحافظ . وبلغ عدد المرشحين في قضاء 359 مرشحًا للانتخابات البلدية و210 مرشحين للانتخابات الاختيارية، التي ستجري يوم الاحد في من الشهر الحالي، فيما سجّلت مدينة طرابلس 188 مرشحًا يتنافسون على 24 مقعدًا بلديًا.وفي ، بلغ عدد المرشحين 69 يتنافسون على 21 مقعدًا، أما في البداوي فبلغ عددهم 38 مرشحًا، وفي 43، ووادي النحلة 21 مرشحًا.سُجِّلت نسبة الذكور بين المرشحين في طرابلس بـ88% مقابل 12% من الإناث، بينما بلغت في الميناء 83% للذكور و17% للإناث. أما في القلمون، البداوي، ووادي النحلة، فتراوحت النسبة بين 90% إلى 100% من الذكور في وادي النحلة.وفاز في التزكية 3 اعضاء بالتزكية في القلمون، وعضو اختياري في وادي النحلة ومختار في وادي النحلة.