مصدرٌ أمنيّ إسرائيليّ: هذا المُستهدف في "غارة ميس الجبل"

زعمت القناة الـ12 نقلاً عن مصدر أمنيّ قوله، إنّ "الجيش اغتال عنصراً من " " في .

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وكانت طائرة مُسيرّة إسرائيليّة استهدفت "بيك اب" في بلدة الجنوبية، ما أدى إلى استشهاد شخص.

أما ، فأشارت إلى إصابة سوريين إثنين أيضاً في الغارة.