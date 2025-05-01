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لبنان

مصدرٌ أمنيّ إسرائيليّ: هذا المُستهدف في "غارة ميس الجبل"

Lebanon 24
01-05-2025 | 06:09
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زعمت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلاً عن مصدر أمنيّ قوله، إنّ "الجيش الإسرائيلي اغتال عنصراً من "حزب الله" في جنوب لبنان.
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وكانت طائرة مُسيرّة إسرائيليّة استهدفت "بيك اب" في بلدة ميس الجبل الجنوبية، ما أدى إلى استشهاد شخص.
 
 
أما وزارة الصحة، فأشارت إلى إصابة سوريين إثنين أيضاً في الغارة.
 
 
 
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