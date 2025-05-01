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لبنان

لسائقي الدراجات الناريّة... إليكم ما قرّره وزير الداخليّة

Lebanon 24
01-05-2025 | 06:36
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أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قراراً بشأن وقف سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية، بمناسبة إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية.
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التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
 
 
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