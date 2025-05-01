قائد الجيش استقبل وفدًا من رابطة قدماء القوى المسلّحة

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استقبل العماد في مكتبه في اليرزة النائب ، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.كما استقبل وفدًا من رابطة قدماء القوى المسلّحة برئاسة اللواء الركن المتقاعد ، وجرى التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.