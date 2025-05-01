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لبنان

قائد الجيش استقبل وفدًا من رابطة قدماء القوى المسلّحة

Lebanon 24
01-05-2025 | 07:03
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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة النائب غسان سكاف، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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كما استقبل وفدًا من رابطة قدماء القوى المسلّحة اللبنانية برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر، وجرى التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين.
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