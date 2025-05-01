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لبنان

الرئيس عون عاد الى بيروت منهيا زيارته الرسمية للامارات

Lebanon 24
01-05-2025 | 07:06
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عاد رئيس الجمهورية إلى بيروت، بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة أنهاها في أبو ظبي بجولة في جامع الشيخ زايد الكبير، حيث تنقّل في أرجائه ودوّن كلمة في السجل الذهبي.
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