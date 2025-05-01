جويل بويز أعلنت عن ترشّحها ضمن لائحة "جونيتنا"

في خضم لعام 2025، تشهد حضورًا لافتًا للنساء المنخرطات في اللوائح الانتخابية المتنافسة.

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ومن بينهن، أعلنت جويل ، أستاذة في مجال الأدب والتعليم، ترشحها للانتخابات ضمن لائحة "جونيتنا"، في مشهد انتخابي يتّسم بتنوع الخلفيات المهنية وازدياد تمثيل المرأة.