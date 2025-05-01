Advertisement

لبنان

جويل بويز أعلنت عن ترشّحها ضمن لائحة "جونيتنا"

Lebanon 24
01-05-2025 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1354397-638817062169020076.jpg
Doc-P-1354397-638817062169020076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في خضم العاصفة الانتخابية لعام 2025، تشهد جونية حضورًا لافتًا للنساء المنخرطات في اللوائح الانتخابية المتنافسة.
Advertisement
ومن بينهن، أعلنت جويل بويز، أستاذة في مجال الأدب والتعليم، ترشحها للانتخابات ضمن لائحة "جونيتنا"، في مشهد انتخابي يتّسم بتنوع الخلفيات المهنية وازدياد تمثيل المرأة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الرجي أعلن ترشحه لمنصب رئاسة بلدية كفرشيما مع لائحة مكتملة من 15 عضوا
lebanon 24
01/05/2025 22:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أعلنت لائحة "صفحة جديدة" في ميروبا
lebanon 24
01/05/2025 22:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان "مصداقية وتجدد" و"لائحة بلدة عجلتون"
lebanon 24
01/05/2025 22:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان لائحة "كلّنا للبترون" برئاسة الحرك
lebanon 24
01/05/2025 22:29:44 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2025-05-01
15:12 | 2025-05-01
15:00 | 2025-05-01
14:40 | 2025-05-01
14:39 | 2025-05-01
14:30 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24