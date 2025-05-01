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لبنان

إلى سالكي أوتوستراد حالات وعمشيت غدًا.. إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
01-05-2025 | 07:29
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صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:

أولاً: ستقوم شركة كهرباء جبيل بتمديد شبكة توتر متوسط في منطقة حالات فوق الأوتوستراد، وذلك ما بين الساعة 9،00 والساعة 10،00 صباحاً من تاريخ 2-5-2025، وستؤدي هذه الأعمال الى قطع الأوتوستراد الشرقي والغربي في المحلة المذكورة لمدة لا تتجاوز الخمسة دقائق.
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ثانياً: كذلك، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بعملية تأهيل وتزفيت المسلك الشرقي الممتد من مدخل عمشيت باتجاه المدفون، وذلك اعتبارًا من الساعة 7,00 صباحاً لغاية الساعة 15,00 من تاريخ 2-5-2025، وستؤدي هذه الأعمال الى قطع مسرب واحد من الأوتوستراد باتجاه المدفون.

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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