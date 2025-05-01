إلى سالكي أوتوستراد حالات وعمشيت غدًا.. إليكم هذا الخبر

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صــــدر عـــن المديريــة العامــة لقـوى الامــــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامة البـــــلاغ التالــــي:أولاً: ستقوم بتمديد شبكة توتر متوسط في منطقة حالات فوق الأوتوستراد، وذلك ما بين الساعة 9،00 والساعة 10،00 صباحاً من تاريخ 2-5-2025، وستؤدي هذه الأعمال الى قطع الأوتوستراد الشرقي والغربي في المحلة المذكورة لمدة لا تتجاوز الخمسة دقائق.ثانياً: كذلك، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بعملية تأهيل وتزفيت المسلك الشرقي الممتد من مدخل عمشيت باتجاه ، وذلك اعتبارًا من الساعة 7,00 صباحاً لغاية الساعة 15,00 من تاريخ 2-5-2025، وستؤدي هذه الأعمال الى قطع مسرب واحد من الأوتوستراد باتجاه المدفون.يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.