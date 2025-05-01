تحية من الرئيس عون لعمّال لبنان: أوفياء رغم الشدائد

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وجّه رئيس الجمهورية تحية تقدير لعمّال في مناسبة عيد العمّال العالمي، مشيدًا بصمودهم وتفانيهم رغم الظروف الصعبة. وأكد أنّ العمّال اللبنانيين "بقوا أوفياء ومتشبّثين بالأمل بمستقبل أفضل، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها الوطن".وشدّد الرئيس على الدولة الكامل بحماية حقوق العمّال وتحسين ظروفهم المعيشية، مشيرًا إلى أن "الإصلاحات الجارية تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية".وختم مؤكّدًا أن "الأزمة الحالية، مهما طالت، إلى زوال، وسنخرج منها أكثر قوّة وصلابة، لمواصلة مسيرة بناء لبنان الذي نحلم به جميعًا".