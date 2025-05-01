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لبنان

بالأسماء... هؤلاء هم المرشّحون للإنتخابات البلديّة في مدينة الميناء

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-05-2025 | 08:40
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ينفرد "لبنان 24" بنشر أسماء المرشحين للإنتخابات البلدية في مدينة الميناء.
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وفي ما يلي أسماء المرشحين:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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