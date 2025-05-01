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لبنان

إقفال باب قبول طلبات الترشيح في سرايا زغرتا

Lebanon 24
01-05-2025 | 08:54
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 أقفل باب قبول طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية منتصف ليل امس في سرايا زغرتا، وسجل فوز في المقاعد الاختيارية بالتزكية في البلدات التالية: اجبع، اسلوت، اصنون، ايعال، بسلوقيط، بوسيط، بيت عوكر، حميص، حيلان، راسكيفا، عربة،  قزحيا، عرجس، كرمسده، كفرزينا، كفرصغاب، كفرفو، مجدليا.
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