إقفال باب قبول طلبات الترشيح في سرايا زغرتا

أقفل باب قبول طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية منتصف ليل امس في سرايا ، وسجل فوز في المقاعد الاختيارية بالتزكية في البلدات التالية: اجبع، اسلوت، اصنون، ايعال، بسلوقيط، بوسيط، بيت ، حميص، حيلان، راسكيفا، عربة، قزحيا، ، كرمسده، كفرزينا، كفرصغاب، ، .

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