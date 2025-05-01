إقليم الشوف الكتائبي: للتصويت للائحة "دير القمر 2030"

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أعلن إقليم الكتائبي، في بيان، دعمه الكامل للائحة "دير القمر 2030"، التي "تحمل مشروعاً واضحاً للتغيير والإنماء، وتعبّر عن نبض الناس وتطلعاتهم. فنحن مع لائحة تنبض بالصدق، وتؤمن بالعمل البلدي كرافعة لخدمة الإنسان، لا ساحة للمصالح والزبائنية".ودعا "أهلنا في دير القمر إلى المشاركة بكثافة، والتصويت لنهج جديد يضع البلدة على طريق ".