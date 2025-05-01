Advertisement

لبنان

إقليم الشوف الكتائبي: للتصويت للائحة "دير القمر 2030"

Lebanon 24
01-05-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1354433-638817121314801950.jpeg
Doc-P-1354433-638817121314801950.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلن إقليم الشوف الكتائبي، في بيان، دعمه الكامل للائحة "دير القمر 2030"، التي "تحمل مشروعاً واضحاً للتغيير والإنماء، وتعبّر عن نبض الناس وتطلعاتهم. فنحن مع لائحة تنبض بالصدق، وتؤمن بالعمل البلدي كرافعة لخدمة الإنسان، لا ساحة للمصالح والزبائنية".
Advertisement

ودعا "أهلنا في دير القمر إلى المشاركة بكثافة، والتصويت لنهج جديد يضع البلدة على طريق المستقبل".

 
مواضيع ذات صلة
اخماد حريق شب ليلا في احد احراج دير القمر
lebanon 24
01/05/2025 22:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لا حماسة كتائبية للوائح المقفلة
lebanon 24
01/05/2025 22:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق لائحة "بلاط الحرة" ودعم ثلاث لوائح في وادي شحرور العليا
lebanon 24
01/05/2025 22:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"مأزق" انتخابيّ في الشوف
lebanon 24
01/05/2025 22:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:14 | 2025-05-01
15:12 | 2025-05-01
15:00 | 2025-05-01
14:40 | 2025-05-01
14:39 | 2025-05-01
14:30 | 2025-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24