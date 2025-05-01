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لبنان

مسودّة أولية لأسماء المرشحين للإنتخابات البلدية في طرابلس

Lebanon 24
01-05-2025 | 09:20
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صدرت مسودّة أولية لأسماء المرشحين للإنتخابات البلدية في الشمال طرابلس- الميناء- القلمون- البداوي.
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الاسماء مرفقة في الصور أدناه، أو للإطلاع عليها عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
 
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