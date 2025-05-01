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لبنان

بعد الغارتين على ميس الجبل.. هذا ما نشره الجيش الإسرائيلي (فيديو)

Lebanon 24
01-05-2025 | 09:18
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم وقضى على احد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله الارهابي في منطقة ميس الجبل في جنوب لبنان. كما هاجم جيش الدفاع قبل قليل وقضى على عنصر إرهابي آخر لحزب الله في منطقة ميس الجبل والذي عمل في المنطقة وجمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله الارهابي".
 
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