بعد الغارتين على ميس الجبل.. هذا ما نشره الجيش الإسرائيلي (فيديو)

كتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم وقضى على احد عناصر قوة التابعة لحزب الله الارهابي في منطقة في . كما هاجم جيش الدفاع قبل قليل وقضى على عنصر إرهابي آخر لحزب الله في منطقة ميس الجبل والذي عمل في المنطقة وجمع معلومات استخبارية لصالح الارهابي".

#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم وقضى على احد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله الارهابي في منطقة ميس الجبل في جنوب .



🔸كما هاجم جيش الدفاع قبل قليل وقضى على عنصر إرهابي آخر لحزب الله في منطقة ميس الجبل والذي عمل في المنطقة وجمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله… pic.twitter.com/HNXvRHhvPO — (@AvichayAdraee) May 1, 2025 Advertisement