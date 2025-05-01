بعد الغارتين على ميس الجبل.. هذا ما نشره الجيش الإسرائيلي (فيديو)

#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم وقضى على احد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله الارهابي في منطقة ميس الجبل في جنوب لبنان.
🔸كما هاجم جيش الدفاع قبل قليل وقضى على عنصر إرهابي آخر لحزب الله في منطقة ميس الجبل والذي عمل في المنطقة وجمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله… pic.twitter.com/HNXvRHhvPO
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 1, 2025
#عاجل 🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم وقضى على احد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله الارهابي في منطقة ميس الجبل في جنوب لبنان.
🔸كما هاجم جيش الدفاع قبل قليل وقضى على عنصر إرهابي آخر لحزب الله في منطقة ميس الجبل والذي عمل في المنطقة وجمع معلومات استخبارية لصالح حزب الله… pic.twitter.com/HNXvRHhvPO