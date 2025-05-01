الريجي: رحلة مشي وغرس أرزة في محمية حرج إهدن بمناسبة عيد العمال

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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " "، في بيان، أن نحو 365 من العاملين لديها "شاركوا الأربعاء 30 نيسان 2025 في رحلة مشي ضمن محمية حرج الطبيعية، بمناسبة عيد العمال ومرور 90 عاماً على تأسيس الريجي، وكان بين المشاركين في الرحلة عضو الدكتور ومفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف وعاملون في مختلف قطاعات الريجي بمقرها في ومؤسساتها في الجنوب والشمال والبقاع. وتوّج هؤلاء الرحلة بغَرسِ أرزة باسم الريجي قرب بيت المحمية، وألقى عبود كلمة باسم رئيس الريجي مديرها العام سقلاوي".وتُعَدّ محمية حرج أهدن أول محمية طبيعية في ، إذ تأسست في 9 آذار 1992، وتَلَتها سلسلة المحميات التي يبلغ عددها اليوم 18. وهذه المحمية هي الأغنى في لبنان والشرق الأوسط من حيث التنوع البيولوجي فيها، إذ تضمّ أكثر من ألف نوع من النباتات في مساحة 1700 هكتار.