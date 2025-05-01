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لبنان

الريجي: رحلة مشي وغرس أرزة في محمية حرج إهدن بمناسبة عيد العمال

Lebanon 24
01-05-2025 | 09:40
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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي"، في بيان، أن نحو 365 من العاملين لديها "شاركوا الأربعاء 30 نيسان 2025 في رحلة مشي ضمن محمية حرج إهدن الطبيعية، بمناسبة عيد العمال ومرور 90 عاماً على تأسيس الريجي، وكان بين المشاركين في الرحلة عضو لجنة الإدارة الدكتور مازن عبود ومفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف وعاملون في مختلف قطاعات الريجي بمقرها الرئيسي في الحدت ومؤسساتها في الجنوب والشمال والبقاع. وتوّج هؤلاء الرحلة بغَرسِ أرزة باسم الريجي قرب بيت المحمية، وألقى عبود كلمة باسم رئيس الريجي مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي".
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وتُعَدّ محمية حرج أهدن أول محمية طبيعية في لبنان، إذ تأسست في 9 آذار 1992، وتَلَتها سلسلة المحميات التي يبلغ عددها اليوم 18. وهذه المحمية هي الأغنى في لبنان والشرق الأوسط من حيث التنوع البيولوجي فيها، إذ تضمّ أكثر من ألف نوع من النباتات في مساحة 1700 هكتار.
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