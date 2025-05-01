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لبنان

تعميم جديد لوزير الداخليّة... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-05-2025 | 10:06
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أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، تعميماً يتعلّق بإعطاء توجيهات عامة حول تحديد محيط مركز الإقتراع.
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التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
 
 
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