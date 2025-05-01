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لبنان

إعلان لائحة "أبناء انطلياس والنقاش".. هؤلاء هم المرشحون

Lebanon 24
01-05-2025 | 10:25
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أعلن رئيس بلديّة انطلياس - النقاش ايلي أبو جودة لائحة "أبناء انطلياس والنقاش" التي ستخوض الانتخابات البلديّة، وتضمّ ١٥ عضواً، بالإضافة الى خمسة مخاتير.
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جاء إعلان اللائحة من على ضفاف "فوّار انطلياس"، بحضور النائب ميشال المر والنائب السابق ادي معلوف وممثلين عن الأحزاب الأرمنيّة والعائلات الكتائبيّة.

وقال أبو جودة في كلمته: "البلديّة بالنسبة إليّ ليست ملكاً خاصّاً ولا باباً للسياسة ولا مكاناً للوجاهة. هدفي هو أن أخدم جيراني وأهلي والناس الذين أحبّهم، وأخدم هذه المنطقة التي نفتخر بتاريخها ونريد أيضاً أن يكون مستقبلها مدعاة فخرٍ لنا".

وأضاف: "مررنا بسنواتٍ صعبة جعلنا نقصّر أو نتأخّر في تنفيذ بعض المشاريع، ولكن نحن على الموعد اليوم مع انطلاقة جديدة وحماسة كبيرة، وسيُطعّم المجلس البلدي بوجوهٍ جديدة وأصحاب كفاءات، من دون أن نغفل عن شكر من تعاون معنا في الفترة الماضية".

وحدّد أبو جودة الخطوط العريضة لبرنامج عمل اللائحة، وهي: استكمال المبنى البلدي بعد استرداده قضائيّاً، متابعة صيانة الطرقات، إنشاء ملاعب رياضيّة، إعادة تأهيل حديقة قهوة الشيخ عقل، إدارة مشكلة النفايات بالتعاون مع المراجع المختصّة والأهالي، تأهيل طريق النهر والعمل على إنشاء منطقة سياحيّة الى جانب مجرى النهر، استحداث طريق بين منطقة كازينو الفوار ومنطقة بطريركيّة الروم الكاثوليك لحلّ أزمة السير، إنشاء حديقة عامة ومحلات ومقاهي على الواجهة البحرية للنقاش لاستثمارها من قبل أبناء المنطقة.

 ثمّ قدّم أبو جودة أعضاء اللائحة وهم: ايلي فرحات أبو جودة، جورج سعد الله الغول، وليد الياس صافي، فيليب سامي الخازن، جوزف ميشال فرنساوي، مارك انطوان الحداد، جورج روبير ابو جوده، فؤاد شكر الله الخوري، ايلي جريس بو حبيب، ايليا جوزاف بو سابا، وائل فادي يمين، هايك سورين اسكرجيان، رضوان الياس الحداد، زياد معوض الرموز ويوسف كرم بو كرم.

والمرشحون إلى المقاعد الاختيارية: جان مراد بو حبيب، جورج فارس الحداد، نبيل خليل حشيمه، معوض رياض الحجل. وفاز المرشح إلى المقعد الاختياري في النقاش جان عضيمي بالتزكية.
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