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لبنان
اتصال بين شيخ العقل وبخاري... هذا ما دار خلاله
Lebanon 24
01-05-2025
|
10:47
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اتصل شيخ العقل لطائفة
الموحدين الدروز
الشيخ الدكتور
سامي ابي المنى
بالسفير السعودي
وليد بخاري
، لوضعه في أجواء ما يجري في أشرفية صحنايا وجوارها.
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وتم التشاور في "عقد لقاء عاجل
في دار
طائفة الموحدين الدروز
يضم بعض سفراء الدول المؤثرة في الواقع السوري، للدفع باتجاه اتخاذ الموقف المناسب، الذي يحقن الدماء ويوقف عمليات القتل والتنكيل، التي يتعرض لها المواطنون الآمنون في بيوتهم وقراهم، وذلك بعد التسجيلات المفبركة، وما أعقبها من مظاهر التكفير والتطرف. وايضا لدعوة الحكومة
السورية
ودول القرار، للتدخل الفوري ووقف التدهور الأمني والتجاوزات والارتكابات المخيفة بحق
الموحدين
الدروز
، التي حصلت وتحصل في القرى القريبة من
دمشق
وعلى مشارف
السويداء
، والخشية من انعكاسها على
لبنان
ومناطق اخرى، تنفيذاً لما تريده اسرائيل وما تخطط له منذ زمن".
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