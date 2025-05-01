ماراتون بيروت يجمع 38 دولة على خط الأمل

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وقد أطلق رئيس الحكومة شارة انطلاق سباق الـ5 كيلومترات، مشيدًا بالماراتون بوصفه "مهرجانًا كبيرًا ينطلق من نهاية أوضاع لبنان الصعبة نحو بداية الأمن والاستقرار، بالتعاون مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب". برعاية رئيس الجمهورية العماد ، وبحضور رئيس الحكومة القاضي وعقيلته السيدة سلام، نظّمت جمعية " ماراتون" قبل ظهر اليوم النسخة الحادية والعشرين من سباق ماراتون بيروت، تحت شعار: "كتعوا نركض من النهاية للبداية... ليبقى "، في حدث حوّل العاصمة إلى مساحة من الفرح والأمل بمشاركة أكثر من 15 ألف عدّاء وعدّاءة من 38 دولة عربية وأجنبية.وقد أطلق رئيس الحكومة شارة انطلاق سباق الـ5 كيلومترات، مشيدًا بالماراتون بوصفه "مهرجانًا كبيرًا ينطلق من نهاية أوضاع لبنان الصعبة نحو بداية الأمن والاستقرار، بالتعاون مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب".

في الجانب الفني، لم تُسجّل أرقام قياسية جديدة هذا العام، وهو ما أرجعه مدير العدائين الأجانب إلى كون معظم العدائين المشاركين من الجيل الجديد. وقد جاءت النتائج الرسمية بعد تدقيقها من قبل حكّام اللبناني، على الشكل التالي:



سباق الماراثون – أجانب:

فاز الإثيوبي دريبا تسيغا بسباق الرجال (2:15:09)، والإثيوبية لميم أسيفا بسباق السيدات (2:31:04).



سباق الماراثون – لبنانيون:

فاز طوني حنّا (2:30:58) وشيرين نجيم (2:50:38) بفئتي الرجال والسيدات.



نصف الماراثون:

شربل سجعان (1:11:21) وكارين شريم (1:28:20) تصدّرا فئتي الرجال والسيدات.



الإحتياجات الخاصة – نصف الماراتون:

جمال الصوص ومنى اللهيب أحرزا المركز الأول في فئتي الرجال والسيدات.



سباق 10 كيلومترات:

فاز (31:09) وسيرينا حايك (39:36) في الترتيب العام.



فئة فاقدي البصر:

احتل عباس المركز الأول (19:59 دقيقة).



وقد اختُتم الماراتون بحفل لتوزيع الجوائز على الفائزين، وبمشاركة فنية للفنان ، وعروض راقصة تراثية وحديثة قدّمتها فرقة Events & More على مدى ست ساعات، وسط تفاعل جماهيري لافت.