بيان لتجمّع العسكريين المتقاعدين.. هذا ما جاء فيه

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صدر عن تجمع العسكريين المتقاعدين، البيان الآتي:عقد بتاريخ الأول من ايار اجتماع عمل مع القاضي وبمشاركة معالي اللواء ومعالي العميد ووفد من في تجمع العسكريين المتقاعدين شارك فيه اللواء والعميد اندره بومعشر والعميد والعميد والمؤهل اول مهيب مراد وعن الرابطة حضر رئيس الرابطة اللواء والعميد .تابع البيان: "عبر عن قناعته بان كل المطالب محقة ويجب ان تتم تلبيتها وفقا لخطة متدرجة تؤمن العدالة والمساواة. كما وعد دولته ان سيستكمل بحث تصحيح الرواتب و الاجور للمتقاعدين في جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها يوم غد في الثاني من ايار ٢٠٢٥".أضاف: "كما اكد دولته ان مجلس الوزراء سيسعى لاقرار خطة لتصحيح الاجور ترتكز على تحقيق العدالة والمساواة، وباحترام مبدأ تقاضي ٨٥% من اجمالي ما يتقاضاه المثيل في الخدمة الفعلية من زيادات او مساعدات، وتكون الخطة متدرجة بما يشمل المساعدة الفورية التي يجب ان تؤمن الحد الادنى للعيش ، وبمهلة اقصاها الاول من حزيران ٢٠٢٥".ختم البيان: "بناء عليه قرر تجمع العسكريين المتقاعدين تعليق كافة التحركات التي كان مقررا اقامتها نهار غد الجمعة في ٢ ٱيار ٢٠٢٥ على مختلف الاراضي ، وكما قرر التجمع ابقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة اقرار كافة المطالب التي اعدها المنبر القانوني وتم تسليم نسخة عنها لدولته الذي وعد بمتابعة تحقيق كافة مضامينها".