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لبنان

بيان لتجمّع العسكريين المتقاعدين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-05-2025 | 11:12
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صدر عن تجمع العسكريين المتقاعدين، البيان الآتي: 

عقد بتاريخ الأول من ايار اجتماع عمل مع دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وبمشاركة معالي وزير الدفاع اللواء ميشال منسى ومعالي وزير الداخلية العميد احمد الحجار ووفد من لجنة التواصل في تجمع العسكريين المتقاعدين شارك فيه اللواء عدنان مرعب والعميد اندره بومعشر والعميد بسام ياسين والعميد حسين صالح والمؤهل اول مهيب مراد وعن الرابطة حضر رئيس الرابطة اللواء نقولا مزهر والعميد انطوان هيدموس
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تابع البيان: "عبر دولة الرئيس عن قناعته بان كل المطالب محقة ويجب ان تتم تلبيتها وفقا لخطة متدرجة تؤمن العدالة والمساواة. كما وعد دولته ان مجلس الوزراء سيستكمل بحث تصحيح الرواتب و الاجور  للمتقاعدين في جلسة   مجلس الوزراء المقرر انعقادها يوم غد في الثاني من ايار ٢٠٢٥".

أضاف: "كما اكد دولته ان مجلس الوزراء سيسعى لاقرار خطة لتصحيح الاجور ترتكز على تحقيق العدالة والمساواة، وباحترام مبدأ تقاضي ٨٥% من اجمالي ما يتقاضاه المثيل في الخدمة الفعلية من زيادات او مساعدات، وتكون الخطة متدرجة بما يشمل المساعدة الفورية التي يجب ان تؤمن الحد الادنى للعيش الكريم، وبمهلة اقصاها الاول من حزيران ٢٠٢٥".


ختم البيان: "بناء عليه قرر تجمع العسكريين المتقاعدين تعليق كافة التحركات التي كان مقررا اقامتها نهار غد الجمعة في ٢ ٱيار ٢٠٢٥ على مختلف الاراضي اللبنانية، وكما قرر التجمع ابقاء اجتماعاته مفتوحة لمواكبة اقرار كافة المطالب التي اعدها المنبر القانوني وتم تسليم نسخة عنها لدولته الذي وعد بمتابعة تحقيق كافة مضامينها". 
 
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