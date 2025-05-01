مزارعو الضنية يشكون خسائرهم

Advertisement

ألحقت التي ضربت يوم أمس وترافقت مع رياح قوية، أضرارا كبيرة بالمواسم الزراعية في المنطقة، ساحلا ووسطا وجردا، فضلا عن أضرار أخرى أصابت ألواح الطاقة الشمسية.وأفاد مزارعون ان الرياح القوية ادت الى تساقط ثمار الموسم ارضا، وخصوصا اشجار اللوز والخوخ والجنارك والمشمش وغيرها، ما أوقعهم تحت خسائر كبيرة سيصعب عليهم تعويضها، عدا عن تسبب الرياح القوية بتكسير واقتلاع العديد من الاشجار المثمرة، وهي خسائر يحتاج تعويضها سنوات.وناشدوا الحكومة ووزارة الزراعة وهيئة الاغاثة الاسراع بمسح الاضرار والتعويض عليهم. (الوكالة الوطنية)