مُفاجأة.. خطط لربط جونية بقبرص فما القصة؟

أكد وزير النقل أليكسيس فافيديس في مقابلة مع صحيفة "سايبروس ميل"، أن خدمة العبارات بين ولبنان باتت قريبة من الانطلاق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاتصال الإقليمي والسياحة بين البلدين.

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وقال فافيديس إن مستثمرين أبلغوا الحكومة بنيّتهم البدء في تشغيل الرحلات قريبًا، مشيرًا إلى دعم الحكومة الكامل للمشروع رغم عدم تحديد موعد رسمي بعد.



الخط المقترح سيربط ميناء لارنكا القبرصي بـميناء ، وتستغرق الرحلة نحو أربع ساعات، حسب تقارير سابقة.

ومن المتوقع أن تتيح هذه الخدمة بديلاً مريحًا لأولئك الذين يواجهون صعوبة في السفر الجوي، خاصة من كبار السن أو من يعانون من فوبيا الطيران. (رصد لبنان24)