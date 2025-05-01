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لبنان

مساءً.. هذا ما فعله الجيش في وادي كونين (صورة)

Lebanon 24
01-05-2025 | 12:32
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أقدم الجيش مساء اليوم على تفجير ذخائر غير منفجرة في وادي كونينجنوب لبنان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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