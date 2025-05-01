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لبنان

تحذير أمني يخصّ السوريين في لبنان

Lebanon 24
01-05-2025 | 13:01
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حذّر مصدر أمني من امكانية حدوث أي خرق أمني في القرى الجبلية قد يطال السوريين، وذلك اعتراضا على الهجمات المسلحة التي يتعرض لها الدروز في جرمانا السورية.
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وأشار المصدر لـ"لبنان24" إلى أنّ عددًا من السوريين قد تلقوا تهديدات من قبل سكان في مناطق متعددة.

ولم يستبعد المصدر أن تترافق مع هذه التهديدات عمليات ملاحقة ومضايقة للسوريين على نطاق أوسع في مناطق جبلية.
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