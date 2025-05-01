تحذير أمني يخصّ السوريين في لبنان

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وأشار المصدر لـ"" إلى أنّ عددًا من السوريين قد تلقوا تهديدات من قبل سكان في مناطق متعددة.ولم يستبعد المصدر أن تترافق مع هذه التهديدات عمليات ملاحقة ومضايقة للسوريين على نطاق أوسع في مناطق جبلية.